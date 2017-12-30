Россия объяснила поставки нефти в Северную Корею

Россия полностью соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МИД России, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о российских танкерах, поставляющих в КНДР нефть, пишет lenta.ru.
«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в субботу, 30 декабря, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею в обход санкций ООН. По данным агентства, за октябрь и ноябрь были произведены как минимум три подобные поставки. Один из собеседников Reuters подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к данным поставкам нет.
В декабре Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, приняв подготовленную США резолюцию. Документ получил номер 2397. Он, в частности, вводит дополнительные ограничения на поставки Северной Корее сырой нефти и продуктов переработки, а также требует ото всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов и расширяет торговое эмбарго.