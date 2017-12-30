Китай запрещает производство более 550 машин разных марок

По данным агентства, в этот перечень попали, в частности, автомобили иностранных брендов Audi, Сhevrolet, Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, а также китайского FAW, пишет Newsru.com.

Полный список пока не обнародован, но при этом предполагается, что впоследствии он будет расширен, отмечает "Авторамблер".

Таким образом правительство Поднебесной намерено сократить производство в стране машин, которые не соответствуют современным экологическим требованиям и расходуют много топлива.

При этом в Китайской ассоциации пассажирского транспорта заявили, что запрещенные модели оставляют лишь малую долю от всего ассортимента местного авторынка. На сегодняшний день китайский автопарк является мировым лидером по количеству электрических и гибридных машин.