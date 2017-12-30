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Китай запрещает производство более 550 машин разных марок

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Конвейер General Motors. Иллюстративное фото. | ФОТО: SCANPIX.

С 1 января 2018 года в Китае начинает действовать ограничение на сборку автомобилей, которые не соответствуют местным экологическим нормам. В связи с этим в КНР с нового года запрещают производство 553 моделей разных брендов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в этот перечень попали, в частности, автомобили иностранных брендов Audi, Сhevrolet, Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, а также китайского FAW, пишет Newsru.com.

Полный список пока не обнародован, но при этом предполагается, что впоследствии он будет расширен, отмечает "Авторамблер".

Таким образом правительство Поднебесной намерено сократить производство в стране машин, которые не соответствуют современным экологическим требованиям и расходуют много топлива.

При этом в Китайской ассоциации пассажирского транспорта заявили, что запрещенные модели оставляют лишь малую долю от всего ассортимента местного авторынка. На сегодняшний день китайский автопарк является мировым лидером по количеству электрических и гибридных машин.

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