Электросети Эстонии оказались самым ненадежным предприятием в Балтийских странах

Как свидетельствуют данные отчета, в позапрошлом году в Эстонии произошло 36 случаев сбоя в электросетях, которые привели к отключению подачи электроэнергии потребителю. Одна миллионная доля не поставленного потребителю электричества в пересчете на все потребление в Эстонии составила 12,2, что оказалось одним из самых высоких в регионе показателей ненадежности. Выше соответствующий показатель был только в Швеции — 13,8.

Самыми надежными в регионе Северных и Балтийских стран признаны электросети Дании — их соответствующий показатель составил 1,3. В Литве в 2016 году он был на уровне 2,7, в Финляндии 3 и в Латвии 3,1.