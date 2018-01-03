Фото: командующий Силами обороны Эстонии поздравил столетнего ветерана

Генерал Террас поблагодарил капрала Куускора за вклад в оборону Эстонии и подарил ему флаг командующего Силами обороны, передал главный штаб Сил обороны.

Террас подчеркнул важность мужчин и женщин, которые с оружием в руках в 1939 и 1940 годах защищали независимость Эстонии. «Вы не прекратились свою борьбу после боев на улице Рауа, но продолжали ее в составе группы Haukka, за что советская власть на долгие годы отправила вас в тюремный лагерь. Вам столько же лет, сколько и эстонскому государству, вы старше эстонского государства и Силы обороны Эстонии благодарят вас за это, капрал Куускор», - сказал генерал Террас.

Террас и ветеран поставили подпись в книгу почетных гостей главного штаба Сил обороны. Капрал Куускор также посетил штабной и связной батальон, где пообедал с главой батальона и срочными служащими.

В 2002 году президент вручил Эдуарду Куускору орден Орлиного креста IV класса, в позапрошлом году глава штабного и связного батальона вручил ему высшую награду подразделения — нагрудный знак штабного и связного батальона.

21 июня 1940 года Эдуард Куускор, служивший в связном батальоне, был одним из оказавших сопротивление вооруженному государственному перевороту в Таллиннской 21 школе. Позже перестрелка, в которой погибли двое эстонских военнослужащих, стала известна как сражение на улице Рауа. Перестрелка между связным батальоном и путчистами была единственным сражением, проведенным подразделением Сил обороны Эстонии во Второй мировой войне.