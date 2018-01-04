Галерея: квартира в реновированном историческом доме на тихой и зеленой улице Магазини

Этот дом построен в 1926 году по проекту архитектора Херберта Йохансона, а в 2008 полностью реновирован под надзором Департамента охраны памятников.

Площадь квартиры - 114,8 м2, из которых 12 м2 занимает чулан в цокольном этаже. Квартира расположена на двух этажах дома. На нижнем - прихожая, гостиная, кухня, две спальни и ванная с душевой кабиной. На верхнем - холл, спальня и ванная комната с ванной.

Высота потолков в квартире - 3,05 метра, на полу - натуральный дубовый паркет, оконные рамы - тоже из натурального дерева.

Интерьер квартиры создан архитектором внутреннего пространства Кайсой Ленсен. В гостиной и кухне авторские светильники от дизайнера Тыниса Веллама.

Всего в доме 26 квартир.

Дом расположен в идиллическом парке, и, как написано в объявлении, у гуляющих вокруг красивого розового здания жильцов неизменно возникает чувство, что они живут на загородной мызе.