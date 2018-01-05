Президент встретится с нарвитянами за три дня до праздника

На этом мероприятии «Эстония благодарит» также выступит с речью молодой человек, который станет победителем объявленного президентом конкурса «Пишите Эстонии!».

«Лейтмотив празднований сотого дня рождения республики заключается в том, что это день рождения всех наших людей. Так, и на юбилейной неделе пройдет множество мероприятий, и желание организаторов - донести праздничное настроение до максимально большего количества уголков Эстонии», - сказала пресс-представитель канцелярии президента Майлин Аасмяэ, слова которой приводит ида-вируская уездная газета «Северное побережье».

В тот же день, начиная с 15.00, на Ратушной площади Нарвы пройдет общедоступное мероприятие, которое откроет духовой оркестр Сил обороны. К собравшимся на площади обратятся как президент Керсти Кальюлайд, так и мэр Нарвы Тармо Таммисте. В рамках этого мероприятия на стене ратуши откроют табличку, посвященную столетию Эстонской Республики.

«Северное побережье» приводит план прочих мероприятий в тот же День Нарвы на юбилейной неделе Эстонии.

В 13.30 в подвале Нарвского колледжа состоится презентация отчеканенных Банком Эстонии памятных монет EV100 из серебра и золота. В презентации примут участие президент республики, президент Банка Эстонии и два художника-оформителя монеты. Желающие смогут эту монету приобрести.

В 16.30 все желающие смогут послушать в торгово-развлекательном центре Astri концерт, организованный уроженцем Нарвы, джазовым музыкантом Олегом Писаренко.

Вечер завершит начинающийся в 18.00 концерт-прием в центре культуры Geneva, за музыкальную часть которого отвечает тот же Писаренко.