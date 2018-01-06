Полиция стала сотрудничать с популярной в Facebook группой
6 января 2018 г., 17:28
В январе Пярнуское отделение полиции стало публиковать в группе Facebook «Märgatud24 Pärnus» посты о принесенных в полицию найденных вещах.
Старший специалист Пярнуского отделения полиции Трийн Йыгева говорит, что цель сотрудничества — помочь людям.
«„Märgatud24 Pärnus“ - одно из популярнейших в Пярну интернет-сообщество, где есть жители и гости города. Поэтому это хорошая возможность в сотрудничестве с администраторами быть там, где люди, и находить владельцев потерянных вещей», - сказала Йыгева.
Посты собираются делать минимум раз в неделю и владельцы, которые узнают свои потерянные вещи, могут позвонить по телефону 444 6614.