Полиция стала сотрудничать с популярной в Facebook группой

Старший специалист Пярнуского отделения полиции Трийн Йыгева говорит, что цель сотрудничества — помочь людям.

«„Märgatud24 Pärnus“ - одно из популярнейших в Пярну интернет-сообщество, где есть жители и гости города. Поэтому это хорошая возможность в сотрудничестве с администраторами быть там, где люди, и находить владельцев потерянных вещей», - сказала Йыгева.

Посты собираются делать минимум раз в неделю и владельцы, которые узнают свои потерянные вещи, могут позвонить по телефону 444 6614.