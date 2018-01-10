Американский рапорт хвалит Эстонию за способность успешно противостоять действиям России

Рапорт дает высокую оценку небольшим европейским странам вроде Финляндии и Эстонии за их быстрые эффективные ответные шаги, связанные с российским вмешательством, сообщило информагентство Associated Press (AP), уже ранее ознакомившееся с рапортом, который будет обнародован в среду.

Финские чиновники сказали аналитикам, нанятым одним из авторов рапорта, членом комитета по внешним связям сената, избранным в штате Мэриленд сенатором и демократом Беном Кардином, что Хельсинки увеличил усилия, направленные против дезинформации, после того, как пророссийские аккаунты в Twitter стали «распространять фейковую информацию и экстремистские взгляды» в преддверии выборов парламента Финляндии в 2015 году.

В рапорте рассматривается вмешательство России посредством кибератак, дезинформации, скрытых операций в социальных сетях, финансирования экстремистских политических сил, коррупции, а в крайних случаях также покушений на убийство и военных операций, как в Украине и Грузии.

Рапорт во многом опирается на публичные источники и интервью с европейскими дипломатами и правительственными чиновниками.

Главный месседж рапорта заключается в критике в адрес президента Дональда Трампа, у которого, как утверждается, отсутствует план отражения угрозы, которую представляют действия России.

Хотя некоторые демократические западные страны отреагировали на действия России агрессивными ответными мерами, Трамп не представил стратегического плана поддержки этих усилий или защиты США от систематического вмешательства Кремля, говорится в рапорте.

Рапорт, который впервые после выборов президента США рассматривает вмешательство России, содержит подробный обзор действий России по подрыву демократических государств.

«Ни один президент США никогда раньше столь явно не игнорировал столь серьезную и растущую опасность для национальной безопасности США», - предупреждает рапорт объемом более 200 страниц, содержащий обзор операций России в 19 европейских странах.

Кардин заявил, что решил составить рапорт для того, чтобы американцы увидели подлинный масштаб усилий российского президента Владимира Путина, направленных на подрывание демократии.

«В то время, когда президент Трамп бездействует, господин Путин продолжает пополняет свой асимметричный арсенал и ищет будущие возможности помешать правлению и подорвать поддержку демократических и международных институтов, которые США и Европа построили за последние 70 лет», - сказал сенатор.

В рапорте Кардина Путина обвиняют в «упорных нападениях на демократию и правовое государство в Европе и США».

Рапорт выражает тревогу в связи с неспособностью Трампа увидеть в российской агрессии серьезную проблему и призывает «усилить голос конгресса» для усилий в поддержку демократии и ее финансирования.

Председатель комитета, республиканец Боб Коркер, не подписал рапорт Кардина, но некоторые рекомендации рапорта ранее привлекли интерес республиканцев, например, агрессивное использование финансовых санкций против России и оказание давления на компании социальных медиа для большей прозрачности в отношении политических месседжей России.

Рапорт призывает правительство США в полной мере финансировать и использовать центр глобальных связей МИД, деятельности которого, по мнению авторов рапорта, препятствуют при главе МИД Тиллерсоне «отсутствие чувства безотлагательности и наложенные на себя ограничения». Центр был создан в 2016 году для борьбы с террористической пропагандой, принятый конгрессом в прошлом году закон включил в его задачи борьбу с российской пропагандой.

Рапорт называет действия России «асимметричным нападением на демократию» и показывает, как даже в Великобритании, Франции и Германии с помощью организованных Кремлем хакерских атак удалось повлиять на результаты выборов.

В рапорте Кардина Трампа призывают создать межведомственную «ячейку» для борьбы с российским вмешательством, которая была бы похожа на созданное после теракта 11 сентября 2001 года отделение государственного центра по борьбе с терроризмом.

Правительство также призывают выделить больше средств в поддержку демократии в Европе и публично заявить о связях Путина с организованной преступностью и коррупцией.