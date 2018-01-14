Лидер IRL: Польшу нельзя лишать права голоса в ЕС

«Правление IRL на минувшей неделе решило делегировать представительству партии в правительстве единое мнение партии о том, что IRL не поддерживает планы лишить Польшу права голоса в Европейском Союзе», — сообщил в переданном BNS пресс-релизе Сеэдер. По его оценке, речь идет о непропорциональной мере со стороны ЕС.

«Несомненно, Польшу нельзя лишать права голоса в ЕС. Прежде всего, наши эксперты еще не оценили, что именно означают намечаемые перемены в судебной системе Польши. Без сомнения, в интересах эстонского государства, чтобы Польша оставалась демократическим государством и исключительно уместно с нашей стороны выражать свое мнение по этому поводу. Однако мы считаем угрозу лишить Польшу права голоса шагом, который может подорвать и ослабить Европейский Союз, и мы считаем это неправильным», — подчеркнул Сеэдер.

«Во-вторых, в нынешней ситуации, когда из ЕС путем Брекзита выходит одно из важнейших для сообщества западных государств, мы своими руками формируем очередной «экзит» — ситуацию, когда сообщество может покинуть страна восточного крыла ЕС. То есть, одна страна выходит сама, другую мы сами начинаем выталкивать. Однако речь идет не только о Польше, а о целом ряде стран, которые стоят за Польшей. С политической точки зрения создавать в ЕС еще один фронт — не самое разумное решение», — отметил Сеэдер.

«В интересах Эстонии, чтобы Европейски Союз оставался союзом государств, чтобы он не рассыпался и не дробился, чтобы не рассеивался», — подчеркнул Сеэдер.

В декабре 2017 года Европейская комиссия запустила процедуру санкций против Польши. Такие меры приняли из-за нарушения норм верховенства права. Судебная реформа, проводимая в Польше, позволяет назначать некоторых судей голосованием в парламенте. Европейская комиссия считает, что это ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинению судов политикам.

В отношении Польши решено применить статью 7 Договора о Европейском Союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе.

Польские власти назвали решение Еврокомиссии политическим. И пообещали продолжать реформы. В польском правительстве считают, что это поможет борьбе с коррупцией.

На минувшей неделе председатель Европейского совета Дональд Туск предупредил, что правительство Польши может попытаться вывести страну из ЕС, если перестанет получать инвестиции от Евросоюза.

Как сообщила газета The Telegraph, Туск отметил, что для правящей партии "Право и справедливость" главным преимуществом ЕС является получение финансирования. К таким аспектам как общий рынок и безопасность партия относится с пренебрежением, сказал Туск. Председатель Евросовета также подчеркнул, что Брюссель надеется видеть Польшу в составе ЕС.