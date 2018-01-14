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Фотоновость: сегодня днем над Таллинном можно было наблюдать невероятное зрелище

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Читательница портала Rus.Postimees.ee Регина прислала в редакцию фотографии интересного природного явления - гало, которое можно было наблюдать сегодня над Таллинном. Фотографии сделаны сегодня в Ыйсмяэ в два часа дня.

Читатели Postimees наблюдали гало в Эстонии и вчера днем. Явление было замечено в районе Тартумаа и Йыгевамаа.

Гало — это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны, в городах — вокруг уличных фонарей.

Гало образуют ледяными кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

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