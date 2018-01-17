Козья ферма Репинского подала в суд на Инспекцию окружающей среды

Фирма бывшего министра сельской жизни, члена Рийгикогу Мартина Репинского Konju Kitsefarm OÜ обжаловала в суде вынесенное Инспекцией окружающей среды решение о проступке, пишет Postimees.
Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось первое заседание. В декабре прошлого года Инспекция окружающей среды вынесла решение о проступке в связи с выявленными на ферме Конью нарушениями требований Закона об отходах.
Мартин Репинский не стал комментировать неоконченную тяжбу. Он сказал, что суд ознакомится со всеми положениями и вынесет после этого решение. Следующее заседание назначено на 20 февраля.
Осенью прошлого года Rus.Postimees писал о том, как сосед Мартина Репинского обнаружил в поле гору гниющих козьих трупов. После этого случая Ветеринарно-пищевой департамент организовал проверку на ферме и выявил нарушения в обращении с животными отходами.