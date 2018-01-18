В этот день в Эстонии был установлен температурный рекорд: -43 градуса

Климатолог Айн Каллис писала на страницах Maaleht, что в этот день в Эстонии говорили даже о еще более лютых морозах. Например, неподалеку от Печор один термометр якобы показал даже -50 градусов. В газетах того времени писали о замерзшем на железнодорожном вокзале вагоне водки.

Поскольку 50-градусный мороз не был зафиксирован в официальном порядке, эти данные не смогли вписать в качестве рекорда. В то же время метеорологи не исключают, что местами действительно были столь сильные холода.