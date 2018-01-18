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  • В этот день в Эстонии был установлен температурный рекорд: -43 градуса

В этот день в Эстонии был установлен температурный рекорд: -43 градуса

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ФОТО: Урмас Луйк / Pärnu Postimees

Рекорд морозов в Эстонии был отмечен 17 января 1940 года, когда в Йыгева термометры показали -43,5 градуса.

17 января 1940 года агрометеорологи Йыгеваской погодной станции зафиксировали температуру воздуха -43,5 градуса. Этот рекорд холода в Эстонии до сих пор не побит, пишет Tartu Postimees.

Климатолог Айн Каллис писала на страницах Maaleht, что в этот день в Эстонии говорили даже о еще более лютых морозах. Например, неподалеку от Печор один термометр якобы показал даже -50 градусов. В газетах того времени писали о замерзшем на железнодорожном вокзале вагоне водки.

Поскольку 50-градусный мороз не был зафиксирован в официальном порядке, эти данные не смогли вписать в качестве рекорда. В то же время метеорологи не исключают, что местами действительно были столь сильные холода.

По данным государственной службы погоды, рекорд холода был почти побит следующей зимой: 3 января 1941 года в Выру зарегистрировали -43,4 градуса.

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