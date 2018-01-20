суббота, 20 января 2018 г.
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  • Фотоновость: эстонец устал ждать, пока городские службы расчистят снег, и сам взялся за дело

Фотоновость: эстонец устал ждать, пока городские службы расчистят снег, и сам взялся за дело

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ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Житель Выру Тийт устал ждать, пока на его улице появятся городские снегоуборочные машины, сел в свой собственный трактор и расчистил улицу на радость соседям.

Снег в Выру пошел еще в среду, продолжал идти и в четверг, но и к пятнице некоторые улицы остались нерасчищенными, пишет Lõuna-Postimees

В конце концов Тийт, живущий на улице Хейна, не выдержал, сел в трактор и занялся уборкой снега сам. Правда, какое-то время спустя здесь все же проехала городская снегоуборочная машина, но улица к тому времени уже была расчищена.

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