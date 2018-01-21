воскресенье, 21 января 2018 г.
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  • Фото: в снежном парке Нымме проходила операция по спасению человека

Фото: в снежном парке Нымме проходила операция по спасению человека

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В снежном парке в Нымме сегодня, в Международный день снега, возле катающихся на лыжах людей проходила тренировка по спасению сноубордиста, пишет Postimees.

Тренировку проводили Таллиннская скорая помощь и Ныммеская спасательная команда в сотрудничестве со снежным парком Нымме.

Сегодня отмечается Всемирный день снега, который призван привлечь внимание детей и взрослых к различным видам зимнего спорта, а также провести время на свежем воздухе, знакомясь с правилами поведения и безопасности на трассе.

По словам организаторов, это хорошая возможность для новичков больше узнать о сноуборде и горнолыжном спорте.

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