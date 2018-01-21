Фото: в снежном парке Нымме проходила операция по спасению человека
21 января 2018 г., 14:24
В снежном парке в Нымме сегодня, в Международный день снега, возле катающихся на лыжах людей проходила тренировка по спасению сноубордиста, пишет Postimees.
Тренировку проводили Таллиннская скорая помощь и Ныммеская спасательная команда в сотрудничестве со снежным парком Нымме.
Сегодня отмечается Всемирный день снега, который призван привлечь внимание детей и взрослых к различным видам зимнего спорта, а также провести время на свежем воздухе, знакомясь с правилами поведения и безопасности на трассе.
По словам организаторов, это хорошая возможность для новичков больше узнать о сноуборде и горнолыжном спорте.