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Банк Эстонии: для совершения платежей биткойн не лучше евро

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Биткойн.

ФОТО: FOTO: BENOIT TESSIER/REUTERS

В Банке Эстонии говорят, что набирающий популярность биткойн - это альтернативное средство платежа, которое не имеет основных признаков денег, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру +".

"Во-первых, биткойн не обладает стабильной ценностью, это видно уже из колебаний стоимости биткойна, - говорит вице-президент Банка Эстонии Мадис Миллер. - Если стоимость одного биктойна может за год подняться на несколько сотен процентов, а потом за неделю упасть на 50%, то получается, что мы имеем дело с нестабильной вещью, которую нельзя использовать как деньги в привычном понимании. Также деньги должны быть эффективным платежным средством. Но кажется, что биткойн для совершения платежей не лучше нашего обычного евро".

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