Банк Эстонии: для совершения платежей биткойн не лучше евро

"Во-первых, биткойн не обладает стабильной ценностью, это видно уже из колебаний стоимости биткойна, - говорит вице-президент Банка Эстонии Мадис Миллер. - Если стоимость одного биктойна может за год подняться на несколько сотен процентов, а потом за неделю упасть на 50%, то получается, что мы имеем дело с нестабильной вещью, которую нельзя использовать как деньги в привычном понимании. Также деньги должны быть эффективным платежным средством. Но кажется, что биткойн для совершения платежей не лучше нашего обычного евро".