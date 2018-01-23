Департамент потратил 86 000 на сообщение о том, что зимой дороги скользкие

По словам руководителя отдела коммуникации Департамента шоссейных дорог Дианы Лорентс, кампанию разработала фирма Wellmark Health, которая попросила за свою работу 6576 евро. Около 80 000 евро было потрачено на аренду рекламных площадей и эфирное время.

На вопрос о том, не является ли напоминание о скользких дорогах зимой слишком очевидной вещью, Лорентс ответила, что несколько последних теплых зим повлияли на отношение водителей, и они стали забывать про зимние условия на дорогах.

«То, что зимой дорога может быть скользкой, нужно всегда помнить. Важно, чтобы участник движения это знал и выбирал подходящую скорость», - отметила она.