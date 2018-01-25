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  • Ушел на работу и не вернулся: найдено тело пропавшего жителя Таллинна

Ушел на работу и не вернулся: найдено тело пропавшего жителя Таллинна

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Свеча.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Мужчина, пропавший 1 января на территории Балтийского судоремонтного завода (BLRT) в Таллинне, найден мертвым.

Тело погибшего нашли 12 января на территории судоремонтного завода BLRT в воде на дне контейнерного судна.

Как сообщила ведущий следователь Кесклиннаского полицейского участка Инна Тоатер, работавшие на месте происшествия эксперты установили, что на теле погибшего отсутствовали внешние признаки, которые указывали бы на насильственную смерть.

По оценке судмедэксперта, травмы погибшего возникли в результате падения с высоты, добавила Тоатер.

Также на месте побывали следователи, которые провели первичные действия и опросили рабочих на месте происшествия.

По оценке следстия, нет оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку не установлены обстоятельства, которые указывали бы на совершение преступления: произошел несчастный случай.

Погибший работал мотористом на судне, которое находилось на заводе BLRT Grupp. По словам его дочери, 1 января отец пошел на работу и после этого никто ничего о нем не слышал.

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