Госсуд аннулировал слишком высокую плату за работу судебных исполнителей

Гражданская коллегия Государственного суда решила спор по вопросу: нужно ли должнику платить основную плату судебному исполнителю, если в определенном случае сумма оказалась больше 10 тысяч евро?

Соответствие Конституции регуляции, обязывающей платить исполнителю, ставили под сомнение во всех судебных инстанциях как сам истец, так и гражданская коллегия, а потому дело было передано для обсуждение общему собранию, состоящему из 19 судей Государственного суда.

Общее собрание объяснило, что при назначении платы судебный исполнитель исходит из положений закона, и в действующем Законе о судебных исполнителях нет оснований для снижения основной платы.

Основная плата судебного исполнителя – это схожая с госпошлиной общественно-правовая обязанность, цель которой покрыть расходы на конкретное действие, а также, например, затраты на разумную заработную плату самого судебного исполнителя и работников его бюро, а также другие необходимые расходы. По оценке общего собрания, подобное покрытие сопряженных с ведением дела при исполнительном производстве расходов из получаемого дохода разрешено.

Однако общее собрание подчеркнуло, что возможность применения принципов покрытия с точки зрения Основного закона не может быть безграничным. Это означает, что ставки основной платы не могут быть запредельно высокими по сравнению с предполагаемыми расходами по исполнению соответствующего требования. Оспоренные ставки платы, по оценке общего собрания, явно завышены по сравнению с предполагаемыми расходами по производству.