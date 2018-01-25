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  • У жителя Эстонии прямо из-под носа угнали BMW

У жителя Эстонии прямо из-под носа угнали BMW

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Фото иллюстративное

ФОТО: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Сегодня утром полиция получила сообщение, что в Пярну на улице Кирси угнали стоявую возле дома с заведенным мотором машину BMW.

Владелец машина оставил BMW прогреваться перед домом и после этого пошел домой. Вернувшись, он обнаружил, что автомобиль угнали, передает Pärnu Postimees.

Полицейский патруль нашел машину в парке Нийду.

Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство.

Руководитель службы профилактики и делопроизводства Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт призывает людей быть внимательными. «Не оставляйте автомобили прогреваться перед домом без присмотра. Никогда не знаешь, кто может следить за вашими действиями и использовать ситуацию в преступных целях», - говорит Кютт.

Полиция просит сообщать о людях, которые подозрительно ведут себя у автомобилей: проверяют двери, заглядывают внутрь и бродят возле машин.

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