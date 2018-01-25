У жителя Эстонии прямо из-под носа угнали BMW

Владелец машина оставил BMW прогреваться перед домом и после этого пошел домой. Вернувшись, он обнаружил, что автомобиль угнали, передает Pärnu Postimees .

Руководитель службы профилактики и делопроизводства Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт призывает людей быть внимательными. «Не оставляйте автомобили прогреваться перед домом без присмотра. Никогда не знаешь, кто может следить за вашими действиями и использовать ситуацию в преступных целях», - говорит Кютт.