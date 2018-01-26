За один день в Таллинне сбили сразу нескольких пешеходов

Вчера в 7.40 возле Виру Вяльяк,6 в Таллинне 57-летний мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода и был сбит Mercedes-Benz GLS 350D, за рулем которого был 37-летний мужчина. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 08.43 в Харьюмаа на перекрестке Таллинн-Саку-Лаагри-теэ и улицы Валдмяэ автомобиль Nissan Almera, за рулем которого был 38-летний мужчина, сбил переходившую по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу 55-летнюю женщину. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11.26 в Таллинне возле улицы Ласнамяэ,24 машина Toyota Avensis, за рулем которой была 43-летняя женщина, совершала разворот и повернула перед автомобилем Chrysler Voyager, за рулем которого был 68-летний мужчина. 23-летняя пассажирка Toyota была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.