Картина дня: угрозы на Раквереском мясокомбинате, внезапная спецоперация, фальшивые евро, авария на Ярвевана и опасный сайт, продающий авиабилеты

Рассказ жительницы Таллинна: мелочи, которые в совокупности омрачили отдых в Ида-Вирумаа

Пенсионерка Лидия (68 лет), поправлявшая здоровье в Ида-Вирумаа, вернулась в родной Таллинн в расстроенных чувствах. Причиной этого, как рассказала читательница порталу Rus.Postimees, послужило не качество лечебных процедур и спа-услуг, предлагаемых в тамошних санаториях, или недочеты в обслуживании, а явления, которые она наблюдала в Нарва-Йыэсуу и Нарве. Читать далее...

Профсоюз: Раквереский мясокомбинат угрожает бастующим сотрудникам

Профсоюз утверждает, что начальство Раквереского мясокомбината для избежания забастовки начало угрожать увольнением своим работникам, занесением их в черный список и «усложнением жизни» в случае, если они примут участие в забастовке. Читать далее...

Рекордная компенсация: пожар на заводе привел к солидному счету для страховой компании

В Харьюмаа в Юри сегодня открылось новое здание сгоревшего в прошлом году завода. На строительство было потрачено 1,5 млн евро, большую часть из которых заплатила страховая компания PZU kindlustus. Для страховой фирмы размер компенсации стал самым большим за годы работы. Читать далее...

Внезапная спецоперация: частный дом окружили полицейские и налоговики

Частный дом, перед ним несколько полицейских машин, - как гражданских, так и сине-белых - а вокруг сотрудники полиции и Налогово-таможенного департамента: такая картина открылась перед случайными прохожими на одной из улиц Тюри. Читать далее...

По Эстонии гуляют фальшивые евро

В прошлом году в Эстонии изъяли из обращения 604 фальшивых евробанкноты. Это на 86 купюр больше, чем в позапрошлом году, сообщает Европейский центральный банк. Читать далее...

Поссорившиеся с заказчиком строители пошли на крайние меры

На конечной стадии строительства дома по уходу за пожилыми людьми Вастселийна произошла ссоры между строительной фирмой и заказчиком. В итоге строители забаррикадировались в здании, и отказываются его покидать. Волостная управа взвешивает возможность обратиться в полицию и суд. Читать далее...

Газета: центристы готовят щедрый подарок пенсионерам

Одним самых главных обещаний Центристской партии на предстоящих выборах в Рийгикогу может стать внеочередное повышение пенсии в ближайшее время. Читать далее...

Арумяэ о работе с Рыйвасом: он на нас даже не смотрел, это было самое скучное время в моей жизни!

Экономический аналитик Рута Арумяэ вспоминает период, когда она была советником теперь уже бывшего премьер-министра, как самое скучное время в своей жизни, а Таави Рыйваса - как человека, который общается с людьми только по телефону. Читать далее...

В Эстонии изъяли из продажи опасное моющее средство

Департамент здоровья изъял из продажи таблетки для посудомоечной машины, которые оказались опасными для окружающей среды из-за превышающей нормы содержания фосфора. Читать далее...

Ушла из дома в легкой одежде и пропала: в Харьюмаа ищут 69-летнюю женщину