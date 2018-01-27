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Таллинну не удалось стать столицей "Тотального диктанта-2018"

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"Тотальный диктант" в Таллинне.

ФОТО: LAURA OKS/PM/SCANPIX

Сегодня в Новосибирске выбрали столицу проекта «Тотальный диктант». Право провести диктант в 2018 году получил Владивосток. 

В финале за звание столицы боролись Владивосток, Таллинн, Иркутск,﻿ Тюмень и Красноярск. Традиционно диктант пройдет 14 апреля по всему миру, пишет ngs.ru.

«Конкурс столиц был новым опытом, вызовом для штаба и тех городов, которые могли претендовать на статус столицы. Решилось 16 городов. За то время, пока велось народное голосование они сделали многое для организации диктанта в своих городах», — сказала Ольга Ребковец во время финала конкурса «Столица Тотального диктанта — 2018».

Победителя конкурса столиц выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли ректор НГУ Михаил Федорук, автор текста «Тотального диктанта — 2018» Гузель Яхина, директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, доктор филологических наук Наталья Кошкарева, музыкант Максим Кучеренко, музыкант Владимир Ткаченко и ведущий российский специалист в области маркетинга территорий Константин Гаранин.

Ранее руководитель проекта пояснила, что автор текста для диктанта будет читать его именно в столице акции. До этого все авторы приезжали в Новосибирск и диктовали свои тексты на площадке в НГУ, как, например, писатель Леонид Юзефович в прошлом году или детский писатель Андрей Усачев в 2016 году.

В прошлом году «Тотальный диктант» прошел 8 апреля, в нем приняли участие порядка 200 тыс. человек по всему миру.

Заявку Таллинна представила делегация во главе с председателем столичного городского собрания Михаилом Кылвартом.

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