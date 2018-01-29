Нигериец об Эстонии: меня шокировала здешняя бедность

Нигерийская поп-звезда вспомнил Эстонию, когда интервьюер портала Punch задал вопрос о самом интересном месте, где он побывал. Фасаси был в Эстонии в 2010 году, но, по его словам, наша страна произвела на него столь неизгладимое впечатление, что он до сих пор прекрасно помнит свои впечатления. В воспоминаниях нигерийского певца Эстония предстает достаточно странным местом, пишет Postimees.

Так, он вспомнил, что попал в Северную Европу через Эстонию на круизном судне и решил посетить малоизвестную страну. Он сказал, что здесь люди постоянно хотели с ним сфотографироваться, и ему казалось, что большинство из них никогда раньше не видели темнокожего человека.

Фасаси вспоминает, что он пробыл в Таллинне два дня, так как хотел ознакомиться с местной культурой.

«Эстония – очень красивое место, но она во многом изменила мое представлание о мире. Когда видишь много белых людей, можно подумать, что это развитое государство. Но Эстония - по большей части как Нигерия, рядом с богатством много бедности. В Эстонии точно так же ставят заплатки на вещи, как и мы у себя делаем, и я был этому очень удивлен», - поведал Фасаси.

По его словам, у эстонцев душа темнокожих людей.

«Центрального европейца не интересует, что с тобой происходит. Я помню, что, когда я путешествовал по Европе, я пытался забежать в поезд и меня больно ударило дверью, но никому не было дела. Люди продолжали заниматься своими делами. Зато в Эстонии можно встретить людей, которые по возрасту могли бы быть твоими прабабушками-прадедушками, и они здороваются с тобой. Я не встретил в Эстонии ни одного нигерийца, но слышал, что тогда в Эстонии должны были находиться два студента из Нигерии», - вспоминает он.

По словам певца, Таллинн выглядит хорошо. В то же время он вспомнил, что на улицах можно увидеть много военных. Он добавил, что не менял свои деньги на местную валюту, потому что везде расплачивался карточкой. Эстонскую еду он не пробовал. «Путешествуя по Европе, я ел только индийскую и китайскую еду, потому что в Европе в мясе может быть кровь, еда там совсем не похожа на ту, к которой мы привыкли», - сказал он.

Фасаси добавил, что у Эстонии нет развитой экономики, и он был шокирован, когда в первый раз в жизни увидел бедных белых людей.