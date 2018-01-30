Нужна ваша помощь: полиция ищет очевидцев двух ДТП

Полиция просит помощи для выяснения обстоятельств ДТП, которое произошло на парковке возле Вяйке-Туру,5 в Тарту, передает Tartu Postimees.

Вчера в 7.28 поступило сообщение, что на парковке Вяйке-Туру ночью неизвестный помял припаркованную машину Audi A4 Avant: повреждены бампер и номерной знак.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Вчера в Тарту произошло еще одно ДТП: в 11.23 поступило сообщение, что в районе улицы Рийя,7 седан, когда перестраивался, задел двигавшийся в соседнем ряду Volkswagen Passat и поехал дальше. Скрывшийся с места ДТП – начинающий водитель, поскольку у него были зеленые кленовые листы.