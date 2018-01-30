Нужна ваша помощь: полиция ищет очевидцев двух ДТП

Полиция ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли вчера в Тарту.
Полиция просит помощи для выяснения обстоятельств ДТП, которое произошло на парковке возле Вяйке-Туру,5 в Тарту, передает Tartu Postimees.
Вчера в 7.28 поступило сообщение, что на парковке Вяйке-Туру ночью неизвестный помял припаркованную машину Audi A4 Avant: повреждены бампер и номерной знак.
Вчера в Тарту произошло еще одно ДТП: в 11.23 поступило сообщение, что в районе улицы Рийя,7 седан, когда перестраивался, задел двигавшийся в соседнем ряду Volkswagen Passat и поехал дальше. Скрывшийся с места ДТП – начинающий водитель, поскольку у него были зеленые кленовые листы.
Всех, кто стал очевидцем этих ДТП или владеют другой полезной информацией, которая может помочь выяснить обстоятельства случившегося, просят позвонить по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать на электронную почту louna.ate@list.politsei.ee.