Европейские города требуют от Airbnb раскрытия данных о владельцах жилья

С целью упорядочить деятельность ресурсов наподобие Airbnb восемь европейских городов, представители туризма которых встретились на конференции в Амстердаме, подготовят обращение в Еврокомиссию, чтобы юридически заставить онлайн-платформы раскрывать данные о тех людях, которые сдают свое жилье туристам. Сегодня такие клиенты остаются анонимными, пишет fontanka.fi.

Как пояснила Лоренс Ивенс, заместитель мэра Амстердама, город потратил в 2017 году 4 млн евро в год на проверку данных о том, нарушают ли хозяева квартир правила сдачи жилья туристам, ограниченные максимальным сроком 60 дней в году. «Мы попросим комиссию предусмотреть новые правила деятельности платформ, чтобы понять, кто предлагает дома в аренду, кто платит с этого налоги», - заявила она.

Есть и другая проблема, с которой из-за роста активности Airbnb столкнулись европейские мегаполисы. Незаконная аренда жилья снижает количество доступных объектов недвижимости, из-за чего уже местные жители не могут арендовать или покупать недвижимость по разумным ценам, пишет DutchNews.nl.