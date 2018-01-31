среда, 31 января 2018 г.
EST
ENG
"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Европейские города требуют от Airbnb раскрытия данных о владельцах жилья

Европейские города требуют от Airbnb раскрытия данных о владельцах жилья

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Мадрид, Барселона, Амстердам, Вена, Париж, Рейкьявик, Краков и Брюссель хотят законодательно обязать ресурсы, предлагающие аренду туристического жилья, предоставлять данные о своих клиентах.

С целью упорядочить деятельность ресурсов наподобие Airbnb восемь европейских городов, представители туризма которых встретились на конференции в Амстердаме, подготовят обращение в Еврокомиссию, чтобы юридически заставить онлайн-платформы раскрывать данные о тех людях, которые сдают свое жилье туристам. Сегодня такие клиенты остаются анонимными, пишет fontanka.fi.

Как пояснила Лоренс Ивенс, заместитель мэра Амстердама, город потратил в 2017 году 4 млн евро в год на проверку данных о том, нарушают ли хозяева квартир правила сдачи жилья туристам, ограниченные максимальным сроком 60 дней в году. «Мы попросим комиссию предусмотреть новые правила деятельности платформ, чтобы понять, кто предлагает дома в аренду, кто платит с этого налоги», - заявила она.

Есть и другая проблема, с которой из-за роста активности Airbnb столкнулись европейские мегаполисы. Незаконная аренда жилья снижает количество доступных объектов недвижимости, из-за чего уже местные жители не могут арендовать или покупать недвижимость по разумным ценам, пишет DutchNews.nl.

Кстати, в 2019 году Амстердам разрешит сдавать свои квартиры в аренду туристам уже на срок не более 30 дней в году. За нарушение грозит штраф в шесть тысяч евро.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ