Европейские города требуют от Airbnb раскрытия данных о владельцах жилья

Мадрид, Барселона, Амстердам, Вена, Париж, Рейкьявик, Краков и Брюссель хотят законодательно обязать ресурсы, предлагающие аренду туристического жилья, предоставлять данные о своих клиентах.
С целью упорядочить деятельность ресурсов наподобие Airbnb восемь европейских городов, представители туризма которых встретились на конференции в Амстердаме, подготовят обращение в Еврокомиссию, чтобы юридически заставить онлайн-платформы раскрывать данные о тех людях, которые сдают свое жилье туристам. Сегодня такие клиенты остаются анонимными, пишет fontanka.fi.
Как пояснила Лоренс Ивенс, заместитель мэра Амстердама, город потратил в 2017 году 4 млн евро в год на проверку данных о том, нарушают ли хозяева квартир правила сдачи жилья туристам, ограниченные максимальным сроком 60 дней в году. «Мы попросим комиссию предусмотреть новые правила деятельности платформ, чтобы понять, кто предлагает дома в аренду, кто платит с этого налоги», - заявила она.
Есть и другая проблема, с которой из-за роста активности Airbnb столкнулись европейские мегаполисы. Незаконная аренда жилья снижает количество доступных объектов недвижимости, из-за чего уже местные жители не могут арендовать или покупать недвижимость по разумным ценам, пишет DutchNews.nl.
Кстати, в 2019 году Амстердам разрешит сдавать свои квартиры в аренду туристам уже на срок не более 30 дней в году. За нарушение грозит штраф в шесть тысяч евро.