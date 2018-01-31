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  • Вопиющий случай: подросток отобрал у едва передвигающейся женщины сумку

Вопиющий случай: подросток отобрал у едва передвигающейся женщины сумку

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ФОТО: Erakogu

Вчера вечером около половины девятого в Пярну в молодежном парке две подруги, Берит и Белла-Лийз, услышали, как сидящие на соседней скамейке подростки обсуждают плат отобрать у пожилого человека сумку. Около 23.00 девушки нашли чью-то сумку около парка.   

Берит и Белла-Лийз заметили двух юношей и двух других девушек, которые планировали на скамейке преступление. «Они говорили, что попросят пять центов, а потом отнимут сумку», - рассказала Белла-Лийз, добавив, что подросткам было на вид лет 12-14.

Около 23.00 подруги нашли сумку, в которой не было денег, но были документы. Девушки с помощью интернета выяснили имя владельца сумки и вернули ее.

Ставшая жертвой ограбления женщина рассказала, что возвращалась из магазина, когда на нее напали. У женщины проблемы со спиной и поэтому она с трудом передвигается. «Я потом подумала, что они очень хорошо видели, как я передвигаюсь», - отметила пострадавшая, добавив, что бежать за кем-то с больной спиной она просто не могла.

Когда женщина переходила дорогу, то почувствовала, что кто-то вцепился в ее сумку. Она увидела несовершеннолетнего, который, заполучив сумку, бросился наутек. «Я лишь крикнула вдогонку – не трогайте документы!», - отметила женщина.

Пострадавшая вернулась в магазин и с помощью охранника вызвала полицию. Женщину, которая осталась без телефона, документов и ключей от квартиры, сначала отвезли к ее подруге. Там она вызвала службу, которая помогла ей попасть домой.

А уже через некоторое время жертве нападения позвонили Берит и Белла-Лийз, которые сообщили, что нашли ее сумку с документами. «Невероятно, как быстро все произошло», - отмечает женщина.

По словам представителя пярнуской полиции Карин Уйбо, сообщение об ограблении поступило к ним в около десяти вечера. «Личность грабителя полиции известно», - отметила Уйбо, добавив, что если кто-то заметит подозрительные действия других людей, то об этом можно сообщить ей по электронной почте karin.uibo@politsei.ee.

«В экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112», - отметила она. 

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