Видео: доли секунды спасли грузовики от лобового столкновения на шоссе Таллинн-Нарва

Фирма по обслуживанию дорог Eesti Teed поделилась в соцсетях видео, которое, по словам председателя правления Андреса Агукаска, хорошо характеризует господствующую на дорогах Эстонии ситуацию.

На видео запечатлено, как грузовик на большой скорости теряет управление и врезается в снегоуборочную машину. После этого грузовик протаранил дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу и закончил свой путь в лесу.

Из возникшего от пути грузовика снежного облака через доли секунд появляется другой грузовик. «Всего секунда отделяла от большого ДТП», - сказал Агукаск.

ДТП произошло 23 января на шоссе Таллинн-Нарва.