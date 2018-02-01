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  • Видео: доли секунды спасли грузовики от лобового столкновения на шоссе Таллинн-Нарва

Видео: доли секунды спасли грузовики от лобового столкновения на шоссе Таллинн-Нарва Дополнено в 20:28!

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На прошлой неделе бортовые камеры снегоуборочных машин записали невероятный момент: доли секунды отделили два грузовика от лобового столкновения, пишет Postimees.

Фирма по обслуживанию дорог Eesti Teed поделилась в соцсетях видео, которое, по словам председателя правления Андреса Агукаска, хорошо характеризует господствующую на дорогах Эстонии ситуацию.

На видео запечатлено, как грузовик на большой скорости теряет управление и врезается в снегоуборочную машину. После этого грузовик протаранил дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу и закончил свой путь в лесу.

Из возникшего от пути грузовика снежного облака через доли секунд появляется другой грузовик. «Всего секунда отделяла от большого ДТП», - сказал Агукаск.

ДТП произошло 23 января на шоссе Таллинн-Нарва.

Водитель снегоуборочной машины, которую задел грузовик, Айво Рейно сказал в передаче «Ringvaade» на телеканале ETV, что всегда есть возможность безопасно объехать обслуживающую дороги технику, просто следует быть вежливым и следовать общеизвестным правилам. 

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