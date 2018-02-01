Видео: доли секунды спасли грузовики от лобового столкновения на шоссе Таллинн-Нарва

На прошлой неделе бортовые камеры снегоуборочных машин записали невероятный момент: доли секунды отделили два грузовика от лобового столкновения, пишет Postimees.
Фирма по обслуживанию дорог Eesti Teed поделилась в соцсетях видео, которое, по словам председателя правления Андреса Агукаска, хорошо характеризует господствующую на дорогах Эстонии ситуацию.
На видео запечатлено, как грузовик на большой скорости теряет управление и врезается в снегоуборочную машину. После этого грузовик протаранил дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу и закончил свой путь в лесу.
Из возникшего от пути грузовика снежного облака через доли секунд появляется другой грузовик. «Всего секунда отделяла от большого ДТП», - сказал Агукаск.
ДТП произошло 23 января на шоссе Таллинн-Нарва.
Водитель снегоуборочной машины, которую задел грузовик, Айво Рейно сказал в передаче «Ringvaade» на телеканале ETV, что всегда есть возможность безопасно объехать обслуживающую дороги технику, просто следует быть вежливым и следовать общеизвестным правилам.