МИД РФ: США ведет охоту за россиянами по всему миру

В Москве констатировали тот факт, что "американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру". В качестве примеров в МИДе привели задержания в Испании Станислава Лисова и Петра Левашова, в Латвии - Юрия Мартышева, в Канаде - Р. Мансурова, в Греции - Александра Винника.

"Доходило до настоящих похищений наших соотечественников. Так произошло с Константином Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии и тайком - в нарушение национального законодательства этой страны и международного права - вывезенным в США, а также с Романом Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 года буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли на американскую территорию", - напомнили в Москве.

В МИДе уверены, что после экстрадиции в США россияне "сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия". Российские дипломаты подчеркивают, что россиян в США "разными методами, в том числе прямыми угрозами, пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа приговаривают к огромным тюремным срокам", и напоминают истории того же Ярошенко и Виктора Бута.

В завершение в МИДе вновь подчеркнули, что россиянам при планировании поездок за рубеж необходимо "тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов".

На днях стало известно о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров был внесен в "кремлевский доклад", представленный американскому конгрессу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Он фигурирует в приложении "А" к докладу - в списке 114 высокопоставленных российских чиновников.

В Кремле публикацию подобного списка назвали беспрецедентной, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что включенные в него российские политики являются "врагами США". Представитель Кремля признал, что эта публикация может нанести ущерб имиджу попавших в него граждан России.