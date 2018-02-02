Статистика: эстонские водители стали реже превышать скорость

В 2017 году в Эстонии полиция задержала на дорогах около 34 000 водителей за превышение максимальной разрешенной скорости движения, в то время как в 2016 году таких нарушителей было более 45 000.
О сокращении на 25% числа зарегистрированных превышений скорости сообщила в четверг, 1 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.
Стражи порядка отмечают, что за прошлый год на дорогах Эстонии были задержаны в общей сложности 33 813 нарушителей скоростного режима, а в 2016 году таких нарушителей было 45 332, то есть на 11 519 больше, чем в 2017 году.
Больше всего среди задержанных было среди превысивших максимально разрешенную скорость движения на 21-40 км/ч — всего 23 947 (в 2016 году — 28 520).
7787 нарушителей превысили максимально разрешенную скорость на 10-20 км/ч; 1808 водителей превысили скорость на 41-60 км/ч, а более чем на 60 км/ч скорость превысил 271 водитель.