Статистика: эстонские водители стали реже превышать скорость

О сокращении на 25% числа зарегистрированных превышений скорости сообщила в четверг, 1 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.

Стражи порядка отмечают, что за прошлый год на дорогах Эстонии были задержаны в общей сложности 33 813 нарушителей скоростного режима, а в 2016 году таких нарушителей было 45 332, то есть на 11 519 больше, чем в 2017 году.

Больше всего среди задержанных было среди превысивших максимально разрешенную скорость движения на 21-40 км/ч — всего 23 947 (в 2016 году — 28 520).