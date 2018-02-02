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  • Статистика: эстонские водители стали реже превышать скорость

Статистика: эстонские водители стали реже превышать скорость

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ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

В 2017 году в Эстонии полиция задержала на дорогах около 34 000 водителей за превышение максимальной разрешенной скорости движения, в то время как в 2016 году таких нарушителей было более 45 000.

О сокращении на 25% числа зарегистрированных превышений скорости сообщила в четверг, 1 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.

Стражи порядка отмечают, что за прошлый год на дорогах Эстонии были задержаны в общей сложности 33 813 нарушителей скоростного режима, а в 2016 году таких нарушителей было 45 332, то есть на 11 519 больше, чем в 2017 году.

Больше всего среди задержанных было среди превысивших максимально разрешенную скорость движения на 21-40 км/ч — всего 23 947 (в 2016 году — 28 520).

7787 нарушителей превысили максимально разрешенную скорость на 10-20 км/ч; 1808 водителей превысили скорость на 41-60 км/ч, а более чем на 60 км/ч скорость превысил 271 водитель.

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