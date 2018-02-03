Россиянка, вступившая в любовную интернет-переписку с "генералом ООН", перечислила ему большую сумму

На уловку жениха-афериста попалась 50-летняя жительница Троицко-Печорского района. Она завела аккаунт на сайте знакомств "Друг вокруг", после чего познакомилась с неким Гарри Уотсоном, сообщает портал Newsru.com.

"Интернет-собеседник представился генералом ООН и сообщил, что работает по контракту в Африке", - сообщает официальный сайт республиканского МВД со ссылкой на потерпевшую.

Переписка приняла романтический характер, и спустя некоторое время Гарри изъявил желание приехать к возлюбленной в глубинку Коми. Однако он сообщил, что в ООН существует особое правило для отпускников, и временно оставить службу генерал сможет якобы после того, как заплатит две тысячи долларов США. При этом, уверял Гарри, он не может снять с карты денежные средства, так как служит по контракту.

Потеряв голову от любовных переживаний, россиянка несколько раз отправляла своему ухажеру денежные переводы, причем ездила для этого в другой населенный пункт. Но долгожданное свидание все откладывалось и откладывалось. В очередной раз "генерал" сообщил женщине, что по дороге в Россию он оказался на Украине, где его задержали силовики как гражданина США.

"Жительница Троицко-Печорска вновь перечислила деньги возлюбленному, но после связь с ним и вовсе прекратилась. Потерпевшая, осознав, что попала в сети афериста, обратилась в полицию", - говорится в сообщении МВД. Суммарный ущерб превысил 174 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В полиции, комментируя курьезный роман с лжегенералом ООН, отметили, что подобные ловушки для женщин устраивают знатоки женской психологии. Они очень красиво ухаживают, делают множество комплиментов и уже через неделю-две готовы жениться. В итоге влюбленные женщины идут на все ради такого кавалера: готовы взять кредит, подарить недвижимость или машину.

"В зоне риска прежде всего дамы "бальзаковского возраста". Во-первых, материальный достаток у них больше, во-вторых, у них больше свободного времени, поэтому мошенник получает карт-бланш на раскрутку и обман. В-третьих, взрослые женщины, хоть и имеют богатый жизненный опыт, но очень наивны и легко внушаемы. Страх одиночества делает их уязвимыми и податливыми на провокации", - рассуждают в МВД.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, полицейские советуют при знакомстве с кавалером просматривать в интернете черные списки брачных аферистов. Эти списки пополняются обманутыми женщинами, которые рассказывают подробности своих неудачных романов.