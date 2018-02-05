Фото: автоугонщик на BMW пытался сбежать от полиции на скорости 200 км/ч и спровоцировал тяжелое ДТП

По данным портала, Центр тревоги получил сообщение в 10.22 утра о ДТП с участием грузовика и двух легковых машин.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда полицейские дали распоряжение BMW с эстонскими номерами остановиться. Но водитель BMW проигнорировал их и стал на большой скорости скрываться от полиции. По данным портала, скорость во время погони превышала 200 км/ч.

Поскольку водитель не останавливался, литовская полиция решила применить огнестрельное оружие и открыла огонь по шинам автомобиля. После этого водитель потерял управление над BMW, которая вылетела на встречную полосу и столкнулась с машиной Nissan Primera и сразу после этого с грузовиком MAN.

Столкновение было таким сильным, что мотор и коробка передач BMW отлетели на 15-20 от машины. Водитель BMW пострадал, но был в сознании. Полиция надела на водителя наручники и сопроводила его в больницу.

Водитель BMW. ФОТО: Tomas Markelevičius/

Водителя Nissan пришлось вырезать из машины, он был передан медикам. Водитель грузовика не пострадал.