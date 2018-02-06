Как пишет сайт Taiwan News со ссылкой на данные Центрального метеобюро, эпицентр был на 18,3 к северо-востоку от Хуаляня на небольшой глубине около 10 километров.

Трясение ощущалось на протяжении во многих частях Тайвани, особенно сильно трясло в округах Хуалянь и Илань, несколько меньшей силы в окрестностях горы Хехуан в Наньтоу в центральной части Тайваня. Афтершоки продолжают ощущаться в других округах.

A powerful 6.4 magnitude #earthquake has toppled buildings in the #Taiwanese city of #Hualien.

People were sleeping when it happened. Outside temperature is just +6C. Some roads cracked as in the 2012 movie. My friends in #Taiwan are shocked pic.twitter.com/Ziyn6a6KXk — Konstantin Titov (@titoff_belize) 6 февраля 2018 г.

В первых сообщениях Apple Daily говорилось, что в Хуаляне рухнули несколько зданий, в том числе один отель, но сообщений о пострадавших нет. На фото, размещенных пользователями Twitter, видно, что асфальтовое покрытие дорог в городе изгибается, а здание гостиницы сильно накренилось и частично обрушилось.

Разрушены основа здания и весь первый этаж. По данным информационного агентства AFP, в отеле заблокированы около 30 человек, передает датский сайт Dr.dk.

Как сообщает AP со ссылкой на местных чиновников, в результате землетрясения погибли двое сотрудников отеля. Еще 144 человека пострадали.

В соцсетях появились видеозаписи спасательных работ.

Асфальтовое покрытие дорог в городе изогнуто. Отмечается, что землетрясение произошло ночью, когда многие уже спали.

Президент Китайской республики Цай Инвэнь попросила кабинет министров и соответствующие министерства объявить режим чрезвычайной ситуации и максимально оперативно оказывать помощь пострадавшим от стихийного бедствия, передает Sky News.

Тайвань находится вблизи стыка двух тектонических плит, поэтому там часто происходят землетрясения.