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Фото и видео: на Тайване из-за мощного землетрясения обрушился отель Дополнено в 21:55!

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Мощное землетрясение 6,4 балла разрушило здания в тайваньском городе Хуалянь на северо-востоке острова. Землетрясение произошло в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу, 17:50 по Эстонии), передает Newsru со ссылкой на "Би-Би-Си".

Как пишет сайт Taiwan News со ссылкой на данные Центрального метеобюро, эпицентр был на 18,3 к северо-востоку от Хуаляня на небольшой глубине около 10 километров.

Трясение ощущалось на протяжении во многих частях Тайвани, особенно сильно трясло в округах Хуалянь и Илань, несколько меньшей силы в окрестностях горы Хехуан в Наньтоу в центральной части Тайваня. Афтершоки продолжают ощущаться в других округах.

В первых сообщениях Apple Daily говорилось, что в Хуаляне рухнули несколько зданий, в том числе один отель, но сообщений о пострадавших нет. На фото, размещенных пользователями Twitter, видно, что асфальтовое покрытие дорог в городе изгибается, а здание гостиницы сильно накренилось и частично обрушилось.

Разрушены основа здания и весь первый этаж. По данным информационного агентства AFP, в отеле заблокированы около 30 человек, передает датский сайт Dr.dk.

Как сообщает AP со ссылкой на местных чиновников, в результате землетрясения погибли двое сотрудников отеля. Еще 144 человека пострадали.

В соцсетях появились видеозаписи спасательных работ. 

Асфальтовое покрытие дорог в городе изогнуто. Отмечается, что землетрясение произошло ночью, когда многие уже спали. 

Президент Китайской республики Цай Инвэнь попросила кабинет министров и соответствующие министерства объявить режим чрезвычайной ситуации и максимально оперативно оказывать помощь пострадавшим от стихийного бедствия, передает Sky News.

Тайвань находится вблизи стыка двух тектонических плит, поэтому там часто происходят землетрясения.

Это второе землетрясение за последние три дня. В акватории неподалеку от того же города Хуалянь в воскресенье, 4 февраля, также произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр располагался на 24,2 градуса северной широты и 121,67 градуса восточной долготы, гипоцентр был на глубине 15,1 км. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5.

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