Фото: неизвестные вновь разгромили автобусную остановку

Член правления обслуживающего пярнуские автобусные остановки предприятия OÜ Siris Ристо Ванатоа говорит, что вандалы использовали, видимо, камень или другой предмет для нанесения ударов. Всех, у кого есть информация об этом происшествии, просят написать на электронную почту siris@siris.ee.

На данный момент павильон уже приведен в порядок. Предприятие сообщили о случившемся в полицию.