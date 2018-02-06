Фото: неизвестные вновь разгромили автобусную остановку
6 февраля 2018 г., 21:46
В ночь на воскресенье, 4 февраля, неизвестные в Пярну разбили стекло павильона автобусной остановки «Яани», передает Pärnu Postimees.
Член правления обслуживающего пярнуские автобусные остановки предприятия OÜ Siris Ристо Ванатоа говорит, что вандалы использовали, видимо, камень или другой предмет для нанесения ударов. Всех, у кого есть информация об этом происшествии, просят написать на электронную почту siris@siris.ee.
На данный момент павильон уже приведен в порядок. Предприятие сообщили о случившемся в полицию.
Напомним, что это уже не первый случай вандализма на пярнуских остановках: несколько аналогичных инцидентов произошли в прошлом году.