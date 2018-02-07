В январе в Эстонии заметно подорожали продукты, пиво и бензин

Самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в октябре оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков - примерно на 5,7%, что составило около 40 процентов от общего роста инфляции, сообщает портал Rus.err.ee.

Молоко, молочные продукты и яйца подорожали на 6,4%, фрукты - на 13,3%, овощи - на 11,5%.

Весомую роль в изменении показателей индекса сыграл и рост цен на алкогольные напитки в размере 11,3% и при этом наиболее заметно - на 23,8% - в январе подорожало пиво.