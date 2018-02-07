среда, 7 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • До и после: разве современный ремонт - единственный выход для обновления исторического здания?

До и после: разве современный ремонт - единственный выход для обновления исторического здания?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: www.contemporist.com

Обычно при ремонте исторических зданий сохраняются их уникальные своеобразные детали как снаружи, так и внутри. Этот же дом подвергся тотальной переделке. Не кажется ли вам, что до ремонта он выглядел лучше? - спрашивает Kodu

Этот дом XIX века в Лондоне имеет историческую ценность. Его фасаду соответствует и интерьер, однако владельцы решили подвергнуть его обновлению, и теперь старый дом стал выглядеть по-новому, пишет Contemporist.

Появились лакированные поверхности и сверхсовременные удобства, в кухне бьет по глазам ярко-синий фартук, а высокие барные стулья совсем не сочетаются в остальной мебелью. Даже гостиная приобрела новый современный светло-серый цвет. 

ФОТО: www.contemporist.com

Веранда, выходящая в сад и бывшая когда-то самым романтическим местом в доме, превратилась в стеклянный кубик в толстой черной раме. 

ФОТО: www.contemporist.com

Больше фотографий находятся ЗДЕСЬ. Вам нравится такой ремонт? 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ