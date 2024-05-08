Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Таллинне семилетнего Мирона. Мальчик может передвигаться по району Хааберсти.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения семилетнего Мирона
Сегодня утром Мирон не дошел до школы. Родственники сообщили об исчезновении мальчика около 17:00. К этому времени они сами проверили окрестности и связались с друзьями Мирона, но найти ребенка не удалось.
Сейчас полиция собирает информацию о возможных передвижениях Мирона, а патруль осматривает район Хааберсти и окрестности школы в Ыйсмяэ.
Рост Мирона 140 см, у него худощавое телосложение. Он одет в зелено-синюю флисовую кофту и темно-синие штаны.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка или видел его, сообщить об этом по телефону 112.