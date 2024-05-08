ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения семилетнего Мирона

Сегодня утром Мирон не дошел до школы. Родственники сообщили об исчезновении мальчика около 17:00. К этому времени они сами проверили окрестности и связались с друзьями Мирона, но найти ребенка не удалось.

Сейчас полиция собирает информацию о возможных передвижениях Мирона, а патруль осматривает район Хааберсти и окрестности школы в Ыйсмяэ.

Рост Мирона 140 см, у него худощавое телосложение. Он одет в зелено-синюю флисовую кофту и темно-синие штаны.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка или видел его, сообщить об этом по телефону 112.