Тоом: Европарламент повторно призвал решить проблему серопаспортников

По словам евродепутата от Эстонии, члена Центристской партии Яны Тоом, это второй случай с декабря прошлого года, когда Европарламент обращается к теме неграждан в странах Балтии. В первом случае евродепутаты высказали пожелание ускорить процесс рассмотрения петиции, которая касается избирательных прав неграждан в Эстонии и Латвии.

В обоих случаях Европарламент реагировал на инициативы евродепутата от Эстонии, члена Центристской партии Яны Тоом.

«Хорошо, что большинство евродепутатов смогло понять проблему неграждан и оценить ее как ненормальный анахронизм, от которого следует избавиться как можно скорее. Вызывает сожаление, что против соответствующих поправок голосовали другие евродепутаты от Эстонии – люди, которые бок о бок живут с негражданами и которые могли бы проявить к ним человеческое сочувствие», - отметила Тоом.