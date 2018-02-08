Тоом: Европарламент повторно призвал решить проблему серопаспортников

Европарламент принял в среду резолюцию о правах меньшинств и недискриминации с призывом к странам-члены ЕС уделить внимание ситуации и правовому статусу неграждан.
По словам евродепутата от Эстонии, члена Центристской партии Яны Тоом, это второй случай с декабря прошлого года, когда Европарламент обращается к теме неграждан в странах Балтии. В первом случае евродепутаты высказали пожелание ускорить процесс рассмотрения петиции, которая касается избирательных прав неграждан в Эстонии и Латвии.
В обоих случаях Европарламент реагировал на инициативы евродепутата от Эстонии, члена Центристской партии Яны Тоом.
«Хорошо, что большинство евродепутатов смогло понять проблему неграждан и оценить ее как ненормальный анахронизм, от которого следует избавиться как можно скорее. Вызывает сожаление, что против соответствующих поправок голосовали другие евродепутаты от Эстонии – люди, которые бок о бок живут с негражданами и которые могли бы проявить к ним человеческое сочувствие», - отметила Тоом.
Принятые резолюции показывают, что давление ЕС на Эстонию нарастает и правительство Эстонской Республики должно начать предметное обсуждение путей решения застарелой проблемы неграждан. Центристская партия выступает за то, чтобы окончательно решить эту проблему, дав всем жившим в Эстонии до восстановления независимости серопаспортникам, а также их потомкам возможность ходатайствовать о гражданстве ЭР в упрощенном порядке. Однако, по мнению европарламентария, это затруднит положение некоторых партнеров по коалиции. По мнению Тоом, Центристская партия могла бы как временное решение предложить расширение прав постоянно проживающих в Эстонии неграждан, например, через предоставление им избирательных прав на европейских выборах, распространение на них действия международных договоров об отмене виз и т.п.