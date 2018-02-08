Обнаружена крупнейшая утечка в истории iPhone

Как поясняет N+1, обычно во время включения мобильного устройства или ПК пользователь сразу видит экран загрузки операционной системы, но на самом деле процесс включения состоит из множества этапов. Сначала низкоуровневая прошивка инициализирует оборудование и загружает в оперативную память загрузчик операционной системы. После этого загрузчик загружает в память ядро системы, которое уже занимается загрузкой и настройкой остальных компонентов, необходимых для полноценной работы. Кроме того, в большинстве современных компьютеров и смартфонов есть компонент, который не дает запускать загрузчик и другой код, если он не подписан производителем, что позволяет защитить устройство от исполнения вредоносного кода.

В описании кода, размещенного на GitHub говорится, что он относится к iOS 9, тогда как актуальной версией системы является iOS 11. Однако часть опубликованного кода iBoot, предположительно, используется и поныне, пишет CNews. При этом впервые код был размещен еще в сентябре прошлого года на портале Reddit, но тогда это событие не привлекло особого внимания.

Как сообщил Motherboard эксперт по кибербезопасности Джонатан Левин, опубликованный код не может быть скомпилирован из-за отсутствия некоторых файлов, но хакеры и специалисты могут найти в нем уязвимости. Саму утечку Левин назвал "крупнейшей в истории".

Engadget напоминает, что так называемый джейлбрейк (операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе iOS-устройств) был сравнительно легко осуществим на старых моделях iPhone, однако ситуация изменилась, когда Apple начала оснащать смартфоны датчиком TouchID и повышающим безопасность сопроцессором (Secure Enclave Processor), начиная с iPhone 5s. Сейчас хакерам крайне трудно находить уязвимости в iOS, однако публикация ранее недоступного кода может облегчить им задачу.