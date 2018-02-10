суббота, 10 февраля 2018 г.
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Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными

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Лобовое столкновение на шоссе Таллинн-Тарту.

ФОТО: Valdo Põder

По сообщению диспетчерского центра департамента шоссейных дорог, во второй половине дня в субботу поверхность крупных шоссе сухая или влажная от солевого раствора.

По прогнозу, вечером местами ожидаются небольшие снегопады. Вероятность осадков выше на побережье и востоке страны, ночью в центральной части страны и на северо-западе.

Ночью температура воздуха вновь упадет ниже 5 градусов мороза.

Департамент просит водителей перед совершением обгона взвесить необходимость и безопасность маневра. Обгон по встречной полосе при скорости движения по шоссе является самым опасным маневром на дороге.

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