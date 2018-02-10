Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными
10 февраля 2018 г., 16:57
По сообщению диспетчерского центра департамента шоссейных дорог, во второй половине дня в субботу поверхность крупных шоссе сухая или влажная от солевого раствора.
По прогнозу, вечером местами ожидаются небольшие снегопады. Вероятность осадков выше на побережье и востоке страны, ночью в центральной части страны и на северо-западе.
Ночью температура воздуха вновь упадет ниже 5 градусов мороза.
Департамент просит водителей перед совершением обгона взвесить необходимость и безопасность маневра. Обгон по встречной полосе при скорости движения по шоссе является самым опасным маневром на дороге.