вторник, 13 февраля 2018 г.
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СМИ: В Сенате США требуют ужесточить санкции против РФ

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Вашингтон. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARK WILSON/AFP/SCANPIX

По информации издания Politico, три высокопоставленных демократа в Сенате США призвали президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении фигурантов так называемого "кремлевского доклада". Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун в понедельник, 12 февраля, внесли проект резолюции, в котором требуют принять новые меры, используя принятый летом 2017 года закон, пишет DW.com.

Решение Трампа "повергло в гнев демократов"

Как отмечает далее Politico, решение администрации Трампа пока не вводить новые санкции против РФ в связи с эффективностью уже имеющихся "повергло в гнев демократов". "Отсутствие серьезности, демонстрируемое администрацией перед лицом очевидной угрозы национальной безопасности и еще более очевидных намерений Конгресса, вызывает тревогу и не может продолжаться далее", - цитирует издание слова Кардина.

Демократы обладают меньшинством в обеих палатах Конгресса. Принятый проект резолюции носит "символический" характер и является новой попыткой демократов оказать давление на администрацию Трампа по принятию новых мер в отношении Москвы, указывает издание.

В конце января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", в котором фигурируют в общей сложности 210 имен - 114 чиновников и 96 бизнесменов. Список стал ответом на запрос Конгресса о введении мер против РФ за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. В него среди прочих попали премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены кабинета министров, а также 43 сотрудника администрации президента РФ, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу администрации Антона Вайно, советников и помощников главы государства.

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