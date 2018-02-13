СМИ: В Сенате США требуют ужесточить санкции против РФ

Решение Трампа "повергло в гнев демократов"

Как отмечает далее Politico, решение администрации Трампа пока не вводить новые санкции против РФ в связи с эффективностью уже имеющихся "повергло в гнев демократов". "Отсутствие серьезности, демонстрируемое администрацией перед лицом очевидной угрозы национальной безопасности и еще более очевидных намерений Конгресса, вызывает тревогу и не может продолжаться далее", - цитирует издание слова Кардина.

Демократы обладают меньшинством в обеих палатах Конгресса. Принятый проект резолюции носит "символический" характер и является новой попыткой демократов оказать давление на администрацию Трампа по принятию новых мер в отношении Москвы, указывает издание.