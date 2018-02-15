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  • Таллиннские квартирные товарищества смогут ходатайствовать о пособии на экспертизу балконов

Таллиннские квартирные товарищества смогут ходатайствовать о пособии на экспертизу балконов

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ФОТО: Martin Ahven

Таллиннские квартирные товарищества смогут подавать заявления на получение пособия для покрытия расходов на проведение строительно-технической экспертизы балконов и навесов.

«Покрытие расходов на осуществление строительно-технической экспертизы должно мотивировать квартирные товарищества заняться проверкой балконов и навесных кровель, – сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк. – Экспертиза даст конкретные указания и советы для реновации объектов».

По оценке Таллиннского департамента городского имущества предполагаемая целевая группа пособия будет включать примерно 3500 жилых домов. Пособие предназначено для квартирных товариществ, действующих в Таллинне, для обслуживания домов, построенных и сданных до 1993 года. Его можно использовать для покрытия расходов на соответствующую экспертизу, осуществленную в 2018 году. Пособие может составить до 70% стоимости экспертизы, но не более, чем 1000 евро на квартирное товарищество.

Заявления принимаются в электронной среде самообслуживания, располагающейся на официальной странице Таллинна. Ходатайствовать можно после осуществления экспертизы и ее оплаты. Вместе с заявлением требуется предоставить копию отчета об экспертизе, счет и подтверждение его оплаты.

Эха Вырк отметила, что исследования выявили неудовлетворительное, а в некоторых случаях опасное состояние старых балконов. Навесы над входами в подъезды панельных домов и балконы требуют наблюдения, а при необходимости – ремонта. Вице-мэр также напомнила о случае, когда в 2012 году на четвертом этаже панельного дома обрушилась лоджия.

Особенную важность имеют качество постройки и эксплуатации, а также гидроизоляция балконов. Очень важно вовремя осуществлять необходимый ремонт. Эксперты также отмечают как один из факторов недопустимую перегрузку конструкций, амортизацию.

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