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Reporter: жульничать с наемной рабочей силой станет сложнее

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ФОТО: Scanpix

Правительство утвердило изменения в Законе об иностранной рабочей силе, которые затронут граждан третьих стран, приезжающих в Эстонию на учебу и работу, сообщает Reporter.

Данный законопроект, например, сильно затронет строительный сектор в Эстонии. Строители из третьих стран являются в Эстонии острой проблемой.

Зачастую именно с ними проворачивают различные мошеннические схемы, когда работодатель зарегистрирован в одной стране, а работу нужно выполнять в другой стране. В итоге рабочие остаются без правовой защиты и в некоторых случаях без денег.

Подробнее смотрите в видео!

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