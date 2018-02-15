Reporter: жульничать с наемной рабочей силой станет сложнее
15 февраля 2018 г., 21:44
Правительство утвердило изменения в Законе об иностранной рабочей силе, которые затронут граждан третьих стран, приезжающих в Эстонию на учебу и работу, сообщает Reporter.
Данный законопроект, например, сильно затронет строительный сектор в Эстонии. Строители из третьих стран являются в Эстонии острой проблемой.
Зачастую именно с ними проворачивают различные мошеннические схемы, когда работодатель зарегистрирован в одной стране, а работу нужно выполнять в другой стране. В итоге рабочие остаются без правовой защиты и в некоторых случаях без денег.
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