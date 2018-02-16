пятница, 16 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Полезно знать: смотрите, как изменится маршрут общественного транспорта в Таллинне 23 и 24 февраля

Полезно знать: смотрите, как изменится маршрут общественного транспорта в Таллинне 23 и 24 февраля Добавлена карта!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннский автобус. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Парад по случаю 100-летия ЭР начнется в Таллинне на площади Вабадузе в 11.00, генеральная репетиция состоится там же в 21.30. В связи с этим будет изменен маршрут столичного общественного транспорта.

В связи с организацией и проведением парада в честь празднования столетия Эстонской Республики с 19.00 23 февраля до 24.00 24 февраля и 24 февраля с 7.00 и ориентировочно до 15.00 будут введены следующие изменения в движение общественного транспорта:

  • троллейбусы №1 и №3 будут направляться до перекрестка бульвара Каарли и Тоомпеа, со временной конечной остановкой «Тынисмяги»;
  • автобусы № 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 будут направлены в объезд по улицам Эндла, Суур-Амеэрика, Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, с дополнительной временной остановкой на Эндла до перекрестка с Суур-Амеэрика, на Пярнуском шоссе на автобусных остановках «Космос», на бульваре Эстония на остановках «Вабадузе вяльяк».
  • автобус №40 будет направлен в объезд: в направлении города: через Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ-теэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама; в противоположном направлении через Хобуяама, Лайкмаа, Вируский автобусный терминал, Нарвское шоссе, бульвар Мерэ, бульвар Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ-теэ, Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиское шоссе, с дополнительными остановками по направлению из города – «Мере пуйестеэ» и в обоих направлениях – «Балти яам», конечная остановка будет на подъезде к стоянке автобусов на улице Хобуяама.
  • автобусы № 21, 21B, 41 и 41B по направлению к Балтийскому вокзалу совершат объезд через бульвар Каарли, Тоомпеа, бульвар Каарли, с временной остановкой «Тынисмяги» на бульваре Каарли по направлению к центру города.

23 февраля с 19.00 до 24.00 24 февраля и 24 февраля с 7.00 до 10.15 и с 13.15 ориентировочно до 15.00:

  • автобусы №21 и 21В в направлении Какумяэ направятся в объезд через Пярнуское шоссе, Суур-Амеэрика, Эндла, с дополнительными остановками на Пярнуском шоссе: «Вабадузе вяльяк» и «Космос».
  • автобусы №41 и 41В в направлении Какумяэ направляются в объезд по Пярнускому шоссе, Тынисмяги, Тоомпеа, бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ.

24 февраля с 10.15 до 13.15:

  • автобусы линии №5 в направлении Мяннику поедут в объезд через Нарвское шоссе, Реймани, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, с дополнительными остановками: «Кивисилла» на улице Гонсиори и «Вабадузе вяльяк» на бульваре Эстония.
  • автобусы линии №5 в направлении Метсакооли поедут в объезд через Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, Гонсиори, Лайкмаа, Нарвское шоссе, с дополнительными остановками «Вабадузе вяльяк» и «Эстония» на бульваре Эстония и «Лайкмаа» на улице Лайкмаа.
  • автобусная линия №18 в направлении Лаагри будет направлена в объезд через Нарвское шоссе, Лайкмаа, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, с дополнительной остановкой «Вабадузе вяльяк» на бульваре Эстония.
  • автобусы линии №36 в направлении площади Виру будут двигаться через Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, Театральную площадь, бульвар Эстония и Пярнуское шоссе, с дополнительными остановками «Вабадузе вяльяк» и «Театри вяльяк» на площади Вабадузе.
  • автобусы линии №3 в направлении Веэренни поедут через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа; в направлении Рандла через Нарвское шоссе, Хобуяама, Ахтри, бульвар Мерэ.
  • автобусы линий № 21 и 21В в направлении Какумяэ поедут через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, Суур-Амеэрика и Эндла, с дополнительными остановками «Лайкмаа», «Вабадузе вяльяк» и «Космос».
  • автобусы линии №73 по направлению из центра города через Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама. Ахтри, бульвар Мерэ, с дополнительными остановками «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа».
  • автобусы №79 в направлении Веэренни будут направлены через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, с дополнительными остановками «Лайкмаа» и «Вабадузе вяльяк».
  • автобусы № 41 и 41В в направлении Какумяэ будут совершать объезд через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, Эстония, Пярнуское шоссе, Тынисмяги, Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, с дополнительными остановками «Лайкмаа» и «Вабадузе вяльяк».

ФОТО: Raepress

24 февраля с 10.15 до 13.15 будет прервано трамвайное сообщение. Трамваи не будут отправляться с конечных остановок в периоды:

Трамваи № 1:

  • Копли 09:20 – 12:30
  • Кадриорг 09:48 – 12:58

Трамваи № 2:

  • Копли 09:36 – 12:55
  • Суур-Паала 09:35 – 12:52

Трамваи № 3:

  • Тонди 09:18 – 12:59
  • Кадриорг 09:39 – 13:20

Трамваи № 4:

  • Тонди 09:03 – 12:46
  • Аэропорт 09:39 – 13:26

23 февраля в связи с проведением генеральной репетиции парада военных сил с 21.00 до 23.00 будут задержки движения общественного транспорта продолжительностью до 30 минут.

В связи с вводимыми изменениями жителей и гостей Таллинна просят внимательнее планировать поездки и запастись временем.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ