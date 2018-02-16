Полезно знать: смотрите, как изменится маршрут общественного транспорта в Таллинне 23 и 24 февраля

В связи с организацией и проведением парада в честь празднования столетия Эстонской Республики с 19.00 23 февраля до 24.00 24 февраля и 24 февраля с 7.00 и ориентировочно до 15.00 будут введены следующие изменения в движение общественного транспорта:

троллейбусы №1 и №3 будут направляться до перекрестка бульвара Каарли и Тоомпеа, со временной конечной остановкой «Тынисмяги»;

автобусы № 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 будут направлены в объезд по улицам Эндла, Суур-Амеэрика, Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, с дополнительной временной остановкой на Эндла до перекрестка с Суур-Амеэрика, на Пярнуском шоссе на автобусных остановках «Космос», на бульваре Эстония на остановках «Вабадузе вяльяк».

автобус №40 будет направлен в объезд: в направлении города: через Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ-теэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама; в противоположном направлении через Хобуяама, Лайкмаа, Вируский автобусный терминал, Нарвское шоссе, бульвар Мерэ, бульвар Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ-теэ, Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиское шоссе, с дополнительными остановками по направлению из города – «Мере пуйестеэ» и в обоих направлениях – «Балти яам», конечная остановка будет на подъезде к стоянке автобусов на улице Хобуяама.

автобусы № 21, 21B, 41 и 41B по направлению к Балтийскому вокзалу совершат объезд через бульвар Каарли, Тоомпеа, бульвар Каарли, с временной остановкой «Тынисмяги» на бульваре Каарли по направлению к центру города.

23 февраля с 19.00 до 24.00 24 февраля и 24 февраля с 7.00 до 10.15 и с 13.15 ориентировочно до 15.00:

автобусы №21 и 21В в направлении Какумяэ направятся в объезд через Пярнуское шоссе, Суур-Амеэрика, Эндла, с дополнительными остановками на Пярнуском шоссе: «Вабадузе вяльяк» и «Космос».

автобусы №41 и 41В в направлении Какумяэ направляются в объезд по Пярнускому шоссе, Тынисмяги, Тоомпеа, бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ.

24 февраля с 10.15 до 13.15:

автобусы линии №5 в направлении Мяннику поедут в объезд через Нарвское шоссе, Реймани, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, с дополнительными остановками: «Кивисилла» на улице Гонсиори и «Вабадузе вяльяк» на бульваре Эстония.

автобусы линии №5 в направлении Метсакооли поедут в объезд через Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, Гонсиори, Лайкмаа, Нарвское шоссе, с дополнительными остановками «Вабадузе вяльяк» и «Эстония» на бульваре Эстония и «Лайкмаа» на улице Лайкмаа.

автобусная линия №18 в направлении Лаагри будет направлена в объезд через Нарвское шоссе, Лайкмаа, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, с дополнительной остановкой «Вабадузе вяльяк» на бульваре Эстония.

автобусы линии №36 в направлении площади Виру будут двигаться через Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, Театральную площадь, бульвар Эстония и Пярнуское шоссе, с дополнительными остановками «Вабадузе вяльяк» и «Театри вяльяк» на площади Вабадузе.

автобусы линии №3 в направлении Веэренни поедут через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа; в направлении Рандла через Нарвское шоссе, Хобуяама, Ахтри, бульвар Мерэ.

автобусы линий № 21 и 21В в направлении Какумяэ поедут через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, Суур-Амеэрика и Эндла, с дополнительными остановками «Лайкмаа», «Вабадузе вяльяк» и «Космос».

автобусы линии №73 по направлению из центра города через Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама. Ахтри, бульвар Мерэ, с дополнительными остановками «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа».

автобусы №79 в направлении Веэренни будут направлены через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвар Эстония, Пярнуское шоссе, с дополнительными остановками «Лайкмаа» и «Вабадузе вяльяк».

автобусы № 41 и 41В в направлении Какумяэ будут совершать объезд через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, Эстония, Пярнуское шоссе, Тынисмяги, Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, с дополнительными остановками «Лайкмаа» и «Вабадузе вяльяк».

ФОТО: Raepress

24 февраля с 10.15 до 13.15 будет прервано трамвайное сообщение. Трамваи не будут отправляться с конечных остановок в периоды:

Трамваи № 1:

Копли 09:20 – 12:30

Кадриорг 09:48 – 12:58

Трамваи № 2:

Копли 09:36 – 12:55

Суур-Паала 09:35 – 12:52

Трамваи № 3:

Тонди 09:18 – 12:59

Кадриорг 09:39 – 13:20

Трамваи № 4:

Тонди 09:03 – 12:46

Аэропорт 09:39 – 13:26

23 февраля в связи с проведением генеральной репетиции парада военных сил с 21.00 до 23.00 будут задержки движения общественного транспорта продолжительностью до 30 минут.