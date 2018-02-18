Тысячи жителей США требуют ужесточить контроль над оружием

После стрельбы в школе города Паркленд тысячи жителей штата Флорида вышли на улицы, требуя ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Демонстрации прошли, в частности, в городах Сент-Питерсберг и Форт-Лодердейл, в каждом из которых в акциях приняли участие сотни человек.

На демонстрации в Форт-Лодердейле одна из выживших после стрельбы, школьница Эмма Гонсалес, резко раскритиковала президента США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании получил 30 млн долларов от Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), самого влиятельного американского оружейного лоббиста. В эмоциональной речи Гонсалес призвала политиков ужесточить законы об огнестрельном оружии.

Поводом для протестов послужили новые подробности о предполагаемом стрелке, 19-летнем Николасе Крузе. В частности, стало известно, что Круз, родители которого умерли в течение последних двух лет, был психически неуравновешенным и склонным к насилию подростком.