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Тысячи жителей США требуют ужесточить контроль над оружием

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ФОТО: Deutsche Welle

Несмотря на сообщения о планах Николаса Круза устроить стрельбу в школе, ФБР не предприняло никаких мер. Трамп связал промах спецслужб с расследованием о вмешательстве России в выборы президента США, сообщает dw.com.

После стрельбы в школе города Паркленд тысячи жителей штата Флорида вышли на улицы, требуя ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Демонстрации прошли, в частности, в городах Сент-Питерсберг и Форт-Лодердейл, в каждом из которых в акциях приняли участие сотни человек.

На демонстрации в Форт-Лодердейле одна из выживших после стрельбы, школьница Эмма Гонсалес, резко раскритиковала президента США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании получил 30 млн долларов от Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), самого влиятельного американского оружейного лоббиста. В эмоциональной речи Гонсалес призвала политиков ужесточить законы об огнестрельном оружии.

Поводом для протестов послужили новые подробности о предполагаемом стрелке, 19-летнем Николасе Крузе. В частности, стало известно, что Круз, родители которого умерли в течение последних двух лет, был психически неуравновешенным и склонным к насилию подростком.

В начале января неизвестный мужчина позвонил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и рассказал о странных сообщениях Круза в соцсетях и его планах устроить бойню в школе. Звонивший также предупредил, что у подростка есть огнестрельное оружие. Кроме того, мать Круза несколько раз вызывала полицию из-за агрессивного поведения сына. Однако, несмотря на это, правоохранители не приняли никаких мер.

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