Галерея: необычный деревянный дом на берегу озера в Финляндии

Владелец участка между горным лесом и озером захотел построить жилье с особенным характером, которое обеспечит комфортный образ жизни и, в то же время, сможет поддерживать тесную связь с яркими природными особенностями ландшафта.

Наилучшим вариантом стало деревянное здание правильной геометрической формы, в котором удачно сочетаются чистые современные линии, традиционные материалы и сложные пространственные решения. Здание стоит на крутом берегу озера и удачно вписано в окружающую среду.

Главной особенностью постройки является остекленная обзорная площадка в верхней части, задуманная не только для того, чтобы оценить безмятежность и спокойствие пейзажа, но и как своеобразный координационный центр всего жилища, откуда естественное освещение наполняет несколько уровней внутреннего пространства.

Сверху можно бесконечно наслаждаться видами исключительной красоты, а глядя с обзорной площадки вниз, кажется, что ярусы дома следуют один за другим. Полностью застекленная стена, обращенная к озеру, дарит дополнительный объем главной общей зоне, поделенной на два уровня. Винтовая лестница, обвивающая камин, сложенный из камня, выходит на балкон и по праву считается уникальной особенностью гостиной.

Другие помещения включают в себя кухонную зону, гостевую спальню, сауну и две ванные комнаты.

Дом оснащен теплым полом в сочетании с системой отопления. Его каркасная конструкция, обшитая древесиной ели, утеплена натуральными материалами, что гарантирует оптимальный уровень комфорта даже во время суровой финской зимы.