Вице-мэр Таллинна о коррупционном скандале: нанесен серьезный удар по репутации Таллиннской системы врачебной помощи

Отвечающий за сферу здравоохранения и социального обеспечения вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер отметил, что вероятная коррупционная деятельность безусловно неприемлема. «Нанесен серьезный удар по репутации Таллиннской системы медицинской помощи. Любые подозрения в осуществлении коррупционной деятельности должны быть тщательно проверены. Чтобы выяснить, как обстоят дела в действительности, совместно с соответствующими органами будет осуществлена проверка», – сказал Мельдер