Вице-мэр Таллинна о коррупционном скандале: нанесен серьезный удар по репутации Таллиннской системы врачебной помощи

Во вторник сотрудники центральной криминальной полиции задержали главу патронажной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина и старшую медсестру Маре Леппик, которые подозреваются в неоднократном получении взяток от близких пациентов клиники. Несмотря на это пациентам будет оказываться необходимая помощь, передает Раэпресс.
Отвечающий за сферу здравоохранения и социального обеспечения вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер отметил, что вероятная коррупционная деятельность безусловно неприемлема. «Нанесен серьезный удар по репутации Таллиннской системы медицинской помощи. Любые подозрения в осуществлении коррупционной деятельности должны быть тщательно проверены. Чтобы выяснить, как обстоят дела в действительности, совместно с соответствующими органами будет осуществлена проверка», – сказал Мельдер
Вице-мэр подчеркнул, что ни один пациент не останется без необходимого лечения из-за этого случая, а также заверил, что во всех больницах будет проведена разъяснительная работа.