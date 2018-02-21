четверг, 22 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Вице-мэр Таллинна о коррупционном скандале: нанесен серьезный удар по репутации Таллиннской системы врачебной помощи

Вице-мэр Таллинна о коррупционном скандале: нанесен серьезный удар по репутации Таллиннской системы врачебной помощи

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ляэне-Таллинская центральная больница.

ФОТО: Lääne-Tallinna keskhaigla/Facebook

Во вторник сотрудники центральной криминальной полиции задержали главу патронажной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина и старшую медсестру Маре Леппик, которые подозреваются в неоднократном получении взяток от близких пациентов клиники. Несмотря на это пациентам будет оказываться необходимая помощь, передает Раэпресс.

Отвечающий за сферу здравоохранения и социального обеспечения вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер отметил, что вероятная коррупционная деятельность безусловно неприемлема. «Нанесен серьезный удар по репутации Таллиннской системы медицинской помощи. Любые подозрения в осуществлении коррупционной деятельности должны быть тщательно проверены. Чтобы выяснить, как обстоят дела в действительности, совместно с соответствующими органами будет осуществлена проверка», – сказал Мельдер

Вице-мэр подчеркнул, что ни один пациент не останется без необходимого лечения из-за этого случая, а также заверил, что во всех больницах будет проведена разъяснительная работа.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ