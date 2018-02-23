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В Пярну уже начали праздновать столетие Эстонской республики

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Пярну уже находится в эпицентре празднования столетия Эстонской республики, ведь именно в этом городе сто лет назад был составлен и публично зачитан Манифест о независимости Эстонии.

"К сожалению страна досталась нам не без боя", - сказал сегодня на кладбище Алеви министр обороны Юри Луйк, после чего возложил венок к Монументу победы в Освободительной войне.

В то же время, среди собравшихся царило оживление: дети раздавали бумажные эстонские флаги, играл оркестр Союза обороны Эстонии и вокруг слышались поздравления в связи с таким значимым событием.

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