В Пярну уже начали праздновать столетие Эстонской республики
23 февраля 2018 г., 19:50
Пярну уже находится в эпицентре празднования столетия Эстонской республики, ведь именно в этом городе сто лет назад был составлен и публично зачитан Манифест о независимости Эстонии.
"К сожалению страна досталась нам не без боя", - сказал сегодня на кладбище Алеви министр обороны Юри Луйк, после чего возложил венок к Монументу победы в Освободительной войне.
В то же время, среди собравшихся царило оживление: дети раздавали бумажные эстонские флаги, играл оркестр Союза обороны Эстонии и вокруг слышались поздравления в связи с таким значимым событием.
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