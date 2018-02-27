Педофил Меэлис Хансар может досрочно выйти из тюрьмы

Педофил Меэлис Хансар (42), приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу: Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Хансара 16 апреля, передает Rus.err.
Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой, при этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.
Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. Полицейские Идаской префектуры задержали педофила в сентябре того же года в Нарве.
С 2004 по 2012 год Хансар полностью отбыл восьмилетнее тюремное наказание за педофилию, растление и неоднократное изнасилование несовершеннолетнего и сексуальное притеснение ребенка.