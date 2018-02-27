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Педофил Меэлис Хансар может досрочно выйти из тюрьмы

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Педофил Меэлис Хансар.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Педофил Меэлис Хансар (42), приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу: Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Хансара 16 апреля, передает Rus.err.

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой, при этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. Полицейские Идаской префектуры задержали педофила в сентябре того же года в Нарве.

С 2004 по 2012 год Хансар полностью отбыл восьмилетнее тюремное наказание за педофилию, растление и неоднократное изнасилование несовершеннолетнего и сексуальное притеснение ребенка.

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