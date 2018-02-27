Педофил Меэлис Хансар может досрочно выйти из тюрьмы

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой, при этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. Полицейские Идаской префектуры задержали педофила в сентябре того же года в Нарве.