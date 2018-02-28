Осиновский хочет отменить намеченный на следующий год рост акциза на алкоголь

«Министерство финансов допустило ошибку в прогнозе приграничной торговли, единственно правильный вариант — скорректировать предыдущие решения. Именно поэтому я считаю, что запланированный еще [бывшим главой правительства и реформистом Таави] Рыйвасом на 2019 год рост акцизов следует отменить», - говорится в письме Осиновского однопартийцам.

«Поскольку и Латвия повышает акцизы, в результате этого изменение в разнице в акцизах на алкоголь в двух странах вскоре будет меньше, чем в 2016 году, когда ускорились темпы приграничной торговли», - написал Осиновский. По его словам, с марта, когда в Латвии поднимется акциз на алкоголь, сократится и разница между акцизами на пиво в Эстонии и Латвии.

«С учетом этой корректировки мы можем уверенно сказать, что под алкогольной политикой подведена черта. Приняты правильные решения, мы ждем их позитивных результатов как для здоровья населения, так и для партии, - добавил Осиновский. - В качестве следующего шага нам вновь следует сфокусироваться на настоящих социал-демократических темах, которых от нас ждет наш избиратель».

Ранее о намерении отменить в следующем году рост акцизов сообщил Союз Отечества и Res Publica (IRL). «Мы, разумеется, не считаем разумным повышать акциз на алкоголь», - сказал в начале февраля лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер.