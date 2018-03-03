Миксер призвал украинские власти найти решение вопросов эстонских крупных инвестиций

Миксер, говоря о нерешенных проблемах эстонских крупных инвестиций, указал главным образом на проблемы торгового центра Arricano Хиллара Тедера, вопрос компенсации закрытия казино Olympic Entertainment Group и проблемы проекта Litus Maris Марцеля Викманна в поселке Затока Одесской области, сообщил BNS директор отдела зарубежной экономики и сотрудничества по развитию МИД Эстонии Юри Сейленталь.

На встрече удалось лишь наметить эти темы, поскольку они не были главным содержанием встречи, сказал Сейленталь , по словам которого эти темы по-прежнему для Эстонии важны.

К этим темам обратились, по словам Сейленталя, потому, что вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала эстонских предпринимателей принять участие в предстоящей приватизации на Украине. Эстонская сторона ответила на это, что на самом деле следовало бы сначала решить предшествовавшие проблемы. На это Климпуш-Цинцадзе обещала расследовать дела, войти в курс этих дел и заняться ими, сказал Сейленталь.

Все три проблемы в очень разном состоянии, сказал Сейленталь. "Относительно Olympic у них чистая обязанность выплатить компенсацию, поскольку у нас действует договор о защите инвестиций. Это значит, что если государство в какой-то момент переделывает закон, то у него возникает обязательство это компенсировать. До сих пор этого не сделано",- сказал Сейленталь.

"Две других истории касаются скорее беззакония. Там некоторым образом решения имеются – например, относительно Arricano есть решение арбитража, а дело по Затоке в местных судах",- сказал Сейленталь.

Пока по этим проблемам не будет найдено позитивное решение, Сейленталь не советует эстонским предпринимателям инвестировать на Украину. "Мне было бы очень сложно выдавить из себя, что "я рекомендую, на Украине великолепные возможности и юридическая надежность" ,- сказал Сейленталь.- Ка бы вам говорят: несите в лунную ночь мешок с золотыми монетами и закапывайте его, поскольку тут же возможности велики, но риски еще крупнее".

Принадлежащая Марселю Викманну фирма Litus Maris планировало построить в Одесской области Украины 12-километровый променад и водный центр ориентировочной стоимостью 50 млн евро. Променад в поселке Затока стал бы самым длинным в Украине и одним из самых длинных в Европе. Самоуправление Затоки приняло предложение Викманна. Викманну удалось построить километр променада, после чего проект застопорили разные проблемы, главным образом связанные с коррупцией и преступностью.

Фирма Arricano Real Estate с мажоритарным участием Хиллара Тедера добивается возвращения торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Sky Mall в Киеве под правовой контроль Arricano. Конфликт собственности восходит к 2010 году, когда собственником Sky Mall были косвенно принадлежащие Хиллару Тедеру девелоперские компании Arricano Grupp и Panorama Grupp. В 2010 Panorama Grupp продала 51 процент пакета участия в Sky Mall, после чего Тедер захотел привлечь в развитию центра дополнительные средства. В договоре о продаже был пункт о праве фирмы Тедера выкупить акции, однако доугая сторона отказалась от возвратной продажи акций, объясняя свой отказ тем, что Тебер нарушил договор, оспорив сделку в суде. Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) в 2016 году принял решение, что долю участия фирме Arricano следует возвратить, однако это до сих пор не сделано.